Премьер Британии защищает соглашение о Brexit: это - единственный правильный путь

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй настаивает, что ее проект соглашения о выходе из ЕС, согласованный с Брюсселем, соответствует всем ожиданиям британцев.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Лондоне.

"Я верю, что курс, которым мы идем, единственный правильный для страны. Я верю в соглашение всеми фибрами своей души. Мой подход - прежде всего национальные интересы", - сказала Мэй.

Она отметила, что все действия правительства направлены на то, чтобы обеспечить волеизъявление британцев на референдуме: контроль на границах, контроль за распределением финансовых потоков, выход из-под юрисдикции суда ЕС и тому подобное.

Она отметила, что полностью понимает тех, кто недоволен компромиссами в ее соглашении, в том числе министров, которые подали сегодня в отставку.

"Это соглашение обеспечивает то, что было проголосовано, и оно отвечает национальным интересам. Это непростая ситуация, это сложные переговоры. Мое соглашение о Brexit обеспечит большое будущее для Британии", - сказала Мэй.

Напомним, в четверг подали в отставку министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, государственный секретарь британского министерства по делам Северной Ирландии Шайло Вара и министр труда и пенсий Эстер Маквей. Свое решение они объяснили несогласием с проектом соглашения о Brexit.