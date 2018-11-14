Уряд Британії затвердив детальні умови свого виходу з ЄС

Після п’ятигодинного закритого засідання кабінет міністрів Великої Британії дав згоду на затвердження угоди про Brexit, узгодженої з Брюсселем напередодні на технічному рівні.

Про це оголосила прем’єр Британії Тереза Мей на екстреному брифінгу, що транслювався в ефірі телеканалу BBC, повідомляє "Європейська правда".

Мей визнала, що угода містить окремі пункти, які можуть викликати дискусію у британському суспільстві.

"Вибір був непростим, особливо щодо питання Північної Ірландії, але кабінет міністрів вирішив підтримати угоду та визначив основні обриси політичної декларації (про вихід Британії з ЄС)", - заявила вона. "Вірю, що рішення в національних інтересах", - додала прем’єр, зазначивши, що компроміс досягнутий за підсумками кількох тисяч годин складних переговорів з Європейським союзом.

Уряд Британії одночасно опублікував схвалене політичне рішення, у якому окреслені ключові умови Brexit, а на сайті Єврокомісії опубліковано поекти угоди про Brexit та доповнень до неї обсягом у 585 сторінок.

Тереза Мей переконана, що ключовий, найскладніший етап переговорів пройдений, а політична згода буде отримана. Для цього Європейський союз має скликати позачерговий саміт – він відбудеться, очевидно, вже до кінця поточного місяця.

"Це (рішення уряду) був вирішальний крок, який дозволив нам завершити угоду з Європейським союзом (про умови виходу з ЄС), яка має бути затверджена у найближчі дні", - додала вона.

Європейська комісія підтвердила, що згода уряду Британії відкрила дорогу для офіційного затвердження умов Brexit на рівні Європейського союзу.

Про це повідомив у своєму офіційному twitter-аккаунті президент ЄК Жан-Клод Юнкер.

"Я щойно надіслав лист президенту Європейської ради (Дональду Туску) із рекомендацією визнати, що досягнутий вирішальний прогрес у переговорах про вихід Сполученого королівства зі складу ЄС", - заявив він, опублікувавши лист із проханням до Туска перейти на наступні етапи схвалення Brexit з боку ЄС.