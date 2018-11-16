Баварський союзник Меркель в січні піде у відставку з посади лідера ХСС

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер залишить посаду глави баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) 19 січня, того ж дня відбудеться спеціальний конгрес для обрання нового партійного лідера.

Про це офіційно оголосили у партії, повідомляє DPA.

"На той момент я залишу посаду лідера партії. 2019 рік - це рік оновлення ХСС", - йдеться у заяві.

В той же час незрозуміло, чи планує він після відставки залишатися на посаді глави МВС.

Зеєгофер вперше був обраний до керівництва ХСС у 2008 році, він був прем'єр-міністром федеральної землі Баварія до березня 2018 року. Він відмовився від цієї посади на користь Маркуса Зодера, щоб заспокоїти критиків на тлі зростаючого політичного тиску.

Зеєгофер був багаторічним союзником канцлерки Німеччини і лідерки Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Ангели Меркель. Однак, останнім часом міністр внутрішніх справ ФРН виступав з критикою канцлерки, зокрема, стосовно міграційної політики.

Публічне протистояння канцлерки і очільника МВС стало однією з причин падіння популярності трьох правлячих партій - ХДС, ХСС та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

На виборах в земельний парламент Баварії 14 жовтня партія ХСС здобула найгірші результати з 1950 року, набравши лише 37,6% голосів і втративши абсолютну більшість.

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