Баварский союзник Меркель в январе уйдет в отставку с поста лидера ХСС

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер покинет пост главы баварского Христианско-социального союза (ХСС) 19 января, в тот же день состоится специальный конгресс для избрания нового партийного лидера.

Об этом официально объявили в партии, сообщает DPA.

"В тот момент я покину пост лидера партии. 2019 - это год обновления ХСС", - говорится в заявлении Зеегофера.

В то же время непонятно, планирует ли он после отставки оставаться на посту главы МВД.

Зеегофер впервые был избран в руководство ХСС в 2008 году, он был премьер-министром федеральной земли Бавария до марта 2018 года. Он отказался от этой должности в пользу Маркуса Зодера, чтобы успокоить критиков на фоне растущего политического давления.

Зеехофер был многолетним союзником канцлера Германии и лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель. Однако в последнее время министр внутренних дел ФРГ выступал с критикой канцлера, в частности, относительно миграционной политики.

Публичное противостояние канцлера и главы МВД стало одной из причин падения популярности трех правящих партий - ХДС, ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

На выборах в земельный парламент Баварии 14 октября партия ХСС получила наихудшие результаты с 1950 года, набрав лишь 37,6% голосов и потеряв абсолютное большинство.

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