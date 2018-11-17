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У Болгарії віце-прем’єр подав у відставку після місяця протестів

Субота, 17 листопада 2018, 13:17

Віце-прем’єр Болгарії з питань демографії та економіки Валерій Сімеонов оголосив про свою відставку після понад місячного протесту матерів дітей з особливими потребами.

Про це повідомляє Balkan Insight.

У своїй відставці Сімеонов звинуватив кампанію, яка проводилася проти нього у ЗМІ.

"Кампанія проти мене в медіа шкодить всьому уряду, його авторитету і перешкоджає функціонуванню кабінету" - сказав він.

"Влада не є моєю метою. Гадаю, пріоритетом нині є не створювати проблем для ГЕРБ і "Об’єднаних патріотів" (керівна коаліція). Сподіваюся, моя відставка знецінить мету протестів" - додав Сімеонов.

Його відставки вимагали матері дітей з особливими потребами. Зокрема, він називав їх "крикливими жінками", які використовують своїх "нібито хворих дітей" для досягнення власної вигоди (жінки домагалися закріплення у законодавстві нового типу інвалідності).

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