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В Болгарии вице-премьер подал в отставку после месяца протестов

Суббота, 17 ноября 2018, 13:17

Вице-премьер Болгарии по вопросам демографии и экономики Валерий Симеонов объявил о своей отставке после более месячного протеста матерей детей с особыми потребностями.

Об этом сообщает Balkan Insight.

В своей отставке Симеонов обвинил кампанию, которая проводилась против него в СМИ.

"Кампания против меня в СМИ вредит всему правительству, его авторитету и препятствует функционированию кабинета" - сказал он.

"Власть не является моей целью. Думаю, приоритетом сейчас является не создавать проблем для ГЕРБ и "Объединенных патриотов" (правящая коалиция). Надеюсь, моя отставка обесценит цель протестов", - добавил Симеонов.

Его отставки требовали матери детей с особыми потребностями. В частности, он называл их "крикливыми женщинами", которые используют своих "якобы больных детей" для достижения собственной выгоды (женщины добивались закрепления в законодательстве нового типа инвалидности).

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