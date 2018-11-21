У Болгарії призначили нового віце-прем’єра після місяця протестів

Маріяну Ніколову призначили заступником прем'єр-міністра Болгарії. Вона замінила Валерія Сімеонова, який пішов у відставку після тижнів вуличних акцій протесту матерів дітей з особливими потребами.

Про це пише Reuters.

Сімеонов - один з лідерів альянсу націоналістичних партій "Об'єднаних патріотів", які разом з партією ГЕРБ складають коаліційний уряд.

Опозиційні соціалісти та партія болгарських турків "Демократи за відповідальність, свободу і толерантність" проголосували проти призначення Ніколової і закликали провести дострокові вибори на тлі спонтанних вуличних акцій протесту проти корупції, високих цін на пальне та низьких стандартів життя, які часто виникають у найбіднішій країні Європейського Союзу, йдеться у матеріалі.

Призначення Ніколової не підтримала одна з трьох партій, які утворюють блок "Об'єднані патріоти", що підкреслює напруженість в рамках альянсу, що забезпечує парламентську більшість прем'єру Бойко Борисову.

Відставки Сімеонова вимагали матері дітей з особливими потребами. Він вибачився після того, як назвав їх "крикливими жінками", які використовують своїх "нібито хворих дітей" для досягнення власної вигоди (жінки домагалися закріплення у законодавстві нового типу інвалідності).