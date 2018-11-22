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Уряд Іспанії роздратований через угоду про Brexit

Четвер, 22 листопада 2018, 08:34

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його уряд роздратований відсутністю деталей вирішення проблеми Гіблартару в угоді про Brexit, а саме того, що її повинні вирішувати безпосередньо посадові особи в Мадриді і Лондоні.

Під час візиту в іспанське місто Вальядолід в середу Санчес сказав на прес-конференції, що це питання є двостороннім і дуже важливим для Іспанії, повідомляє Associated Press.

Він повторив свою погрозу, що Іспанія проголосує проти запланованої угоди, якщо її інтереси не будуть взяті до уваги.

Британія наполягає на тому, що Гібралтар є частиною Сполученого Королівства, але Іспанія стверджує, що це не так. Мадрид заявляє, що претендує на суверенітет над Гібралтаром.

Гібралтар, який розташований на південному узбережжі Іспанії та є британською територією з 1713 року, є одним з основних спірних моментів в англо-іспанських відносинах. Це зовнішньополітичне питання перевіряє на міцність 5-місячний уряд меншості Санчеса.

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Велика Британія Brexit Іспанія
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