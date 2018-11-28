МЗС Угорщини знову уникнуло згадки про агресію Росії у коментарі щодо Азовської кризи

Для Угорщини є "поганими" новини про те, що відносини між Росією та Україною розвиваються не в напрямку врегулювання і заспокоєння.

Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє прес-служба уряду.

"Для нас є поганими новини про те, що відносини між Росією та Україною розвиваються не в напрямку врегулювання і заспокоєння. Угорщина повністю виступає за територіальну цілісність та суверенітет України, що завжди було частиною зовнішньої політики Угорщини і залишатиметься в майбутньому", - зазначив він.

"Це завжди погана новина - оголошення воєнного стану в сусідній країні та в будь-якій країні, угорський інтерес полягає в тому, щоб країни, що розташовані на її околицях, були стабільними, сильними", - сказав Сійярто.

Міністр закликав активізувати "нормандський" формат переговорів: "Лише один сценарій дає шанс вийти з цієї серйозної ситуації, а саме відновлення та посилення роботи мінської четвірки".

"Цей механізм є єдиним, який дає шанс врегулювати ситуацію між Росією та Україною на узгодженій основі, і Угорщина надає всю можливу підтримку", - сказав він.

"Закарпаття, Угорщина та регіон підтримують всі можливості, які допоможуть ситуації шляхом переговорів", - додав Сійярто.

Зазначимо, Будапешт не закликає звільнити українських моряків та не згадує про агресивні дії російської сторони 25 листопада у Азово-Керченській акваторії.

Більше ніж за добу після початку відкритої російської агресії проти України в Азово-Керченській акваторії офіційний Будапешт зробив заяву, в якій, однак, також не було засудження агресора.