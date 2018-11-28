МИД Венгрии вновь избежал упоминания об агрессии РФ в комментарии по Азовском кризисе

Для Венгрии являются "плохими" новости о том, что отношения между Россией и Украиной развиваются не в направлении урегулирования и успокоения.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает пресс-служба правительства.

"Мы считаем плохими новости о том, что отношения между Россией и Украиной развиваются не в направлении урегулирования и успокоения. Венгрия полностью выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины, что всегда было частью внешней политики Венгрии и будет оставаться в будущем", - отметил он.

"Это всегда плохая новость - объявление военного положения в соседней стране и в любой стране, венгерский интерес заключается в том, чтобы страны, расположенные на ее окраинах, были стабильными, сильными", - сказал Сийярто.

Министр призвал активизировать "нормандский" формат переговоров: "Только один сценарий дает шанс выйти из этой серьезной ситуации, а именно восстановление и усиление работы минской четверки".

"Этот механизм является единственным, который дает шанс урегулировать ситуацию между Россией и Украиной на согласованной основе, и Венгрия предоставляет всю возможную поддержку", - сказал он.

"Закарпатье, Венгрия и регион поддерживают все возможности, которые помогут ситуации путем переговоров", - добавил Сийярто.

Отметим, Будапешт не призывает освободить украинских моряков и не упоминает об агрессивных действиях российской стороны 25 ноября в Азово-Керченской акватории.

Более чем через сутки после начала открытой российской агрессии против Украины в Азово-Керченской акватории официальный Будапешт сделал заявление, в котором, однако, также не было осуждения агрессора.