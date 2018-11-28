У парламенті Британії закликали розслідувати зв'язки Порошенка з Медведчуком

Британський депутат Мартін Докерті-Х'юз (Шотландська національна партія) закликав уряд вивчити зв'язки президента України Петра Порошенка з кумом президента Росії Віктором Медведчуком.

З відповідною заявою він виступив напередодні у ході екстрених дебатів з приводу загострення ситуації в Азовському морі через агресію РФ.

"На тлі незаконних та аморальних вчинків Російської Федерації в Україні президент України фліртує з воєнним станом. Повноваження, які отримують із запровадженням воєнного стану, рідко складають добровольно, і неконсолідовані демократії, які отримують їх, рідко виживають.

У цьому контексті чи може міністр запевнити Палату, що зв'язки між президентом України та людиною Владіміра Путіна Віктором Медведчуком будуть повністю розслідувані та розкриті, і що ми, як член Європейського Союзу, поки ми ним є, спонукатимемо іншу частину Європейського Союзу до спільних дій та забезпечення посилення санкцій проти Російської Федерації", - сказав парламентар.

Молодший міністр закордонних справ Великої Британії Алістер Барт відповів: "Ми вітаємо те, що сказав президент у зв'язку з обмеженням цих повноважень, і ми дуже ретельно стежимо за наслідками та ефектом, який може бути".

Нагадаємо, на сайті президента опублікували остаточну версію указу про введення на території України воєнного стану з 26 листопада до 26 грудня 2018 року.

Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.