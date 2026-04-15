Трамп заявив, що не переймається поразкою Орбана на виборах

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не стурбований через поразку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, за якого він відкрито агітував, на виборах 12 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", Трамп заявив в коментарі журналісту ABC News Джонатану Карлу.

Президент США заявив, що йому подобається майбутній прем’єр-міністр Угорщини – лідер партії "Тиси" Петер Мадяр.

"Гадаю, новий прем'єр-міністр добре впорається зі своїми обов'язками – він хороша людина".

Він зазначив, що Мадяр раніше був членом партії Орбана "Фідес" і має схожі погляди на імміграцію.

"Я думаю, він буде хорошим прем'єром", – додав лідер США.

Трамп сказав, що не знає, чи змінило б щось, якби він поїхав до Угорщини агітувати за Орбана замість свого віцепрезидента Джей Ді Венса, який здійснив візит у Будапешт за кілька днів до виборів.

"Він (Орбан – ред.) значно відставав. Я не був так сильно залучений у цю справу. Хоча Віктор – хороша людина", – заявив американський президент.

Це фактично стало першою реакцією Трампа на поразку Орбана на парламентських виборах.

За два дні до угорських виборів президент США Дональд Трамп прямо закликав угорців голосувати за Орбана, бо він "справжній друг".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що американська адміністрація підтримувала прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах через те, що він один з небагатьох лідерів у Європі, готових протистояти "брюссельській бюрократії".

Як відомо, за кілька годин після закриття виборчих дільниць в Угорщині у неділю прем’єр Віктор Орбан після 16 років при владі визнав поразку і привітав суперників з перемогою.

