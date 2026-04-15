Стьоре: перші з обіцяних Норвегією F-16 для України "скоро" будуть готові літати

Перші з шести винищувачів F-16, які Норвегія формально вже передала Україні і які проходять комплексний процес технічного обслуговування за кордоном, скоро будуть готові виконувати завдання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на спільному брифінугу з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту в країну.

Стьоре зазначив, що ремонти й технічне обслуговування обіцяних Україні F-16, які вже формально вже передані у її власність, все ще триває у Бельгії – але перші літаки будуть готові літати "скоро".

"Норвегія передала Україні шість літаків F-16. Це літаки, які вже не використовувалися у Норвегії – тому що у нас вже декілька років є F-35. Вони потребували значних ремонтів і приготувань для того, щоб надійти на озброєння українських Повітряних сил… Ці літаки – вже у власності України, їх ремонтують і обслуговують техніки у Бельгії, за угодою, укладеною за участі США та України. Думаю, перші з цих літаків будуть готові виконувати завдання скоро", – сказав Стьоре, не називаючи конкретніших термінів.

Про перебування літаків на ремонтах вже було відомо. З інформації, яку норвезькі ЗМІ отримали від співрозмовників на початку квітня 2026 року виглядало, що приведення у належний технічний стан чотирьох із шести винищувачів може знадобитись ще багато часу.

У норвезькому уряді тоді ж зазначили, що право власності на літаки було передано від Норвегії до України у 2024 та 2025 роках.

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік визнав, що найкращі літаки F-16, які були в наявності на момент, коли Норвегія припинила експлуатацію F-16, були передані Румунії, а не Україні.

Під час візиту Зеленського до Норвегії 14 квітня Київ та Осло підписали декларацію про оборонне партнерство.