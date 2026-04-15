Двоє членів Конгресу США склали мандати через репутаційні проблеми

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Демократ Ерік Сволвелл та республіканець Тоні Гонзалес у вівторок склали мандати у Палаті представників внаслідок репутаційних проблем і загрози голосування у залі за їхнє вигнання з Конгресу.

Невдовзі після появи звинувачень на їхню адресу дві конгресвумен, від демократів та республіканців, домовилися паралельно готувати такі кроки щодо Сволвелла і Гонзалеса. Кожна окремо повідомили їх, що у разі відсутності добровільного складання мандату до визначеного терміну у вівторок вони ініціюють формальну процедуру. Таке вигнання з Конгресу є доволі рідкісним – в історії досі ставалося лише шість випадків.

Сволвелл потрапив у скандал через звинувачення у тому, що після вечірки з алкоголем із колишньою співробітницею мав сексуальний контакт з нею, хоча жінка тоді не могла дати усвідомленої згоди на секс; також кілька жінок вийшли із твердженнями, що Сволвелл надсилав недоречні оголені фото.

Гонзалес опинився під розслідуванням етичного комітету Палати представників після того, як стало відомо про його роман зі співробітницею, яка потім скоїла самогубство. Також його звинувачують у надсиланні відвертих повідомлень колишній співробітниці кампанії.

Спеціальні вибори для обрання іншого представника замість Сволвелла від 14-го округу у Каліфорнії вже призначені на 16 липня.

Деякі члени Конгресу виступають за вигнання ще двох депутатів – депутатки Шейли Черфілус-Маккорнік від Флориди, яку етичний комітет визнав винною у фінансових порушеннях під час кампанії, та республіканця Корі Міллса від Флориди, якому закидають сексуальні проступки та фінансові порушення під час кампанії.

