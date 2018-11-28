В парламенте Великобритании призвали расследовать связи Порошенко с Медведчуком

Британский депутат Мартин Докерти-Хьюз (Шотландская национальная партия) призвал правительство изучить связи президента Украины Петра Порошенко с кумом президента России Виктором Медведчуком.

С соответствующим заявлением он выступил накануне в ходе экстренных дебатов по поводу обострения ситуации в Азовском море из-за агрессии РФ.

"На фоне незаконных и аморальных поступков Российской Федерации в Украине президент Украины заигрывает с военным положением. Полномочия, которые получают с введением военного положения, редко отдают добровольно, и неконсолидированные демократии, которые получают их, редко выживают.

В этом контексте, может ли министр заверить палату, что связи между президентом Украины и человеком Владимира Путина Виктором Медведчуком будут полностью расследованы и раскрыты, и мы, как член Европейского Союза, пока мы им являемся, будем подталкивать другую часть Европейского Союза к совместным действиям и усилению санкций против Российской Федерации ", - сказал парламентарий.

Младший министр иностранных дел Великобритании Алистер Барт ответил: "Мы приветствуем то, что сказал президент в связи с ограничением этих полномочий, и мы очень тщательно следим за последствиями и эффектом, который может быть".

Напомним, на сайте президента Порошенко опубликовали окончательную версию указа о введении на территории Украины военного положения с 26 ноября до 26 декабря 2018 года.

Толчком к введению военного положения стало то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные корабли и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, трое из которых, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.