У Зеленського розповіли деталі його планів у Норвегії та Італії на середу

Президент України Володимир Зеленський у першій половині дня середи проведе ще серію зустрічей у Норвегії, після чого вирушає з візитом до Італії.

Як пише "Європейська правда", про це журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Речник розповів, що вранці 15 квітня Зеленський має серію зустрічей у Норвегії – зі спікером Стортингу (парламенту) Масудом Гаракхані, з лідерами політичних партій, а також із кронпринцом Норвегії Гоконом.

"Потім буде переліт до Італії та зустрічі з головою Ради міністрів Джорджею Мелоні та президентом Серджо Маттареллою", – повідомив Никифоров.

Зустріч із Мелоні почнеться орієнтовно о 15:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом).

Нагадаємо, 14 квітня Зеленський розпочав візит у Норвегію та зустрівся з прем’єром країни Йонасом Гаром Стьоре, а вранці перед тим був у Берліні та зустрічався з канцлером Фрідріхом Мерцом.

Під час візиту Зеленського Київ та Осло підписали декларацію про оборонне партнерство. Також Стьоре повідомив, що принаймні перші з обіцяних Норвегією F-16 для України, які на ремонті у Бельгії, "скоро" будуть готові літати.