Зеленський: Україна ще не отримувала підтвердження про візит представників США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона ще не отримала підтвердження щодо дат візиту спецпредставників американського президента Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський заявив на пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло.

Раніше український президент запросив американську переговорну делегацію до Києва для обговорень щодо завершення війни.

Зеленський заявив, що досі не було жодного підтвердження щодо запланованих дат візиту переговірників.

"Ні, ми не отримали жодного підтвердження, коли вони приїдуть. Вони сказали мені на самому початку квітня, 1 чи 2 квітня… Це була позитивна розмова між нами, і вони підтвердили, що приїдуть", – заявив Зеленський.

Президент зауважив, що було б справедливо, якби спецпосланці президента США Дональда Трампа відвідали Україну, враховуючи, що вони неодноразово їздили до Росії.

"Я думаю, що це справедливо, щоб вони приїхали до нас, бо вони багато разів були в Москві, і це також важливо, щоб дати такий сигнал нашому суспільству, яке виживає, і тому ми чекаємо на них", – додав він.

Український президент також висловив припущення, що США зараз більш зосереджені на війні в Ірані та на Близькому Сході.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов раніше припускав, що американська делегація може прибути до Києва після Великодня.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський анонсував проведення тристоронньої зустрічі за участю США щодо припинення розв'язаної РФ війни проти України найближчим часом.