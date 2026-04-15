Мадяр анонсував зупинення роботи державних ЗМІ 

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що припинить мовлення державних ЗМІ та підготує реформу медіа, яка має забезпечити свободу преси в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в ефірі державного "Радіо Кошут", його слова передає Telex.

Лідер партії "Тиса" розпочав своє інтерв’ю з того факту, що він вперше за півтора року з’явився на державних ЗМІ, контрольованих урядом Віктора Орбана.

"Після формування уряду ми призупинимо роботу державних ЗМІ", – анонсував Мадяр.

Він пояснив, що під час передвиборчої кампанії державні медіа "завдали великої шкоди", а кожен угорець заслуговує на ЗМІ, "які транслюють реальність".

Мадяр також назвав проурядові ЗМІ "фабрикою брехні". Коли ведучий намагався його перебити та заперечити, політик відповів: "Чи дозволите ви мені закінчити, якщо я чекаю на це речення вже півтора року?".

Лідер "Тиси" додав, що він не чув, щоб репортер чи будь-хто в цій студії наважився перервати "будь-яке речення найбрехливішого і найкорумпованішого прем'єр-міністра, який коли-небудь був", маючи на увазі Орбана.

"Від того, що тут відбувалося, навіть Геббельс і північнокорейський диктатор облизнули б пальці", – заявив Мадяр.

За словами майбутнього очільника уряду, державні ЗМІ мали б спробувати бути хоча б частково незалежними, але "тепер це не має значення".

Як повідомляли ЗМІ, Європейська комісія розпочала "негайні переговори" з лідером партії "Тиса" Петером Мадяром, закликаючи його налагодити відносини з Україною та розпочати давно очікувані реформи, щоб розблокувати 35 млрд євро заморожених коштів ЄС.

Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поспілкувалася із майбутнім прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром щодо розмороження грошей Європейського Союзу в обмін на реформи в Угорщині.

Сам лідер "Тиси" Петер Мадяр після перемоги на парламентських виборах в Угорщині запевнив, що країна знову буде надійним партнером у ЄС і НАТО.

