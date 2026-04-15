Сибіга: угоду про Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ можна схвалити вже у травні

Формальні процедури для винесення на голосування угоди щодо створення спецтрибуналу для Росії за злочин агресії проти України вже виконано і таке голосування можливе на засіданні Комітету міністрів Ради Європи 14-15 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своїх соцмережах заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга зазначив, що з оголошенням Польщі та Ісландії про готовність приєднатися до угоди щодо створення спецтрибуналу для РФ за злочин агресії досягнуто необхідний мінімум для подальших кроків.

"Із 17 підтвердженнями готовності ми офіційно перетнули "юридичний мінімум" необхідної кількості країн-членів Ради Європи, необхідний для винесення угоди на голосування", – зазначив Сибіга.

"Тепер Розширена часткова угода про керівний комітет Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України може бути винесена на розгляд та ухвалена під час міністерської зустрічі Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі 14-15 травня.

Cибіга констатував, що основні формальності для запуску Спецтрибуналу тепер виконані, і це сталося менш як за рік після домовленості створити його 9 травня 2025 року.

"Злочинці у Москві мають усвідомити, що притягнення до відповідальності – неминуче. Від пересічних російських "виконавців" до найвищих військових чинів і політичного керівництва. Відповідальність вкрай важлива для сталого миру" – наголосив він.

Нагадаємо, 25 березня про готовність долучитись до угоди щодо Спецтрибуналу оголосила Швеція, 30 березня – Латвія, на початку квітня – Німеччина, Британія та Молдова.

