США продовжили винятки із санкцій для "Лукойлу"

Адміністрація США продовжила дію винятку з санкцій, що дозволяє роздрібним автозаправним станціям російської компанії "Лукойл" працювати за межами РФ до кінця жовтня.

повідомляє Reuters.

Виняток із санкцій стосується близько 2 000 заправних станцій у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці та діятиме до 29 жовтня.

"Лукойл" також володіє близько 200 автозаправними станціями у Нью-Джерсі, Пенсільванії та Нью-Йорку. Це один із провідних роздрібних продавців моторного палива в Молдові та Болгарії. Компанія керує близько 600 станціями в Туреччині та понад 300 у Румунії.

Міністерство фінансів США також видало ліцензію, що дозволяє певні операції з нафтопереробними підприємствами "Лукойл" у Болгарії, включаючи АТ "Лукойл Нафтохім Бургас", що є найбільшим нафтопереробним підприємством на Балканах.

Нагадаємо, у жовтні минулого року президент США Дональд Трамп вперше за своєї другої застосував нові санкції проти Росії, зокрема проти двох найбільших нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл".

У березні повідомлялося, що Румунія звернулася до США з проханням дозволити відновити роботу нафтопереробного заводу Petrotel, що належить підсанкційному "Лукойлу".

