Німеччина відмовилася надіслати військові кораблі в Чорне море

Уряд Німеччини відхилив заклик України надіслати німецькі військові кораблі до Чорного моря у зв'язку з агресивними діями Росії в Керченській протоці.

Про це заявив прес-секретар уряду Штеффен Зайберт, пише DW.

"Зараз найголовніше - стриманість і діалог. Надсилання німецьких кораблів до узбережжя Криму не планується, оскільки Німеччина домагається від обох сторін стриманості і зниження ескалації", - сказав він.

Зайберт додав, що нові санкції є "дещо поспішною" ініціативою, адже вони "не є водопровідним краном, який відкривають і закривають за потреби".

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті Bild заявив, що країни НАТО повинні надіслати кілька кораблів у Азовське море, щоб допомогти Україні і гарантувати безпеку.