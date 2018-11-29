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Німеччина відмовилася надіслати військові кораблі в Чорне море

Четвер, 29 листопада 2018, 14:42

Уряд Німеччини відхилив заклик України надіслати німецькі військові кораблі до Чорного моря у зв'язку з агресивними діями Росії в Керченській протоці.

Про це заявив прес-секретар уряду Штеффен Зайберт, пише DW.

"Зараз найголовніше - стриманість і діалог. Надсилання німецьких кораблів до узбережжя Криму не планується, оскільки Німеччина домагається від обох сторін стриманості і зниження ескалації", - сказав він.

Зайберт додав, що нові санкції є "дещо поспішною" ініціативою, адже вони "не є водопровідним краном, який відкривають і закривають за потреби".

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті Bild заявив, що країни НАТО повинні надіслати кілька кораблів у Азовське море, щоб допомогти Україні і гарантувати безпеку.

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Азово-Керченська криза Німеччина
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