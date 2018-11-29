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Германия отказалась прислать военные корабли в Черное море

Четверг, 29 ноября 2018, 14:42

Правительство Германии отклонило призыв Украины направить немецкие военные корабли в Черное море в связи с агрессивными действиями России в Керченском проливе.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт, пишет DW.

"Сейчас самое главное - сдержанность и диалог. Отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется, поскольку Германия добивается от обеих сторон сдержанности и снижения эскалации", - сказал он.

Зайберт добавил, что новые санкции являются "несколько поспешным" инициативой, ведь они "не являются водопроводным краном, который открывают и закрывают при необходимости".

Напомним, президент Петр Порошенко в интервью немецкой газете Bild заявил, что страны НАТО должны прислать несколько кораблей в Азовское море, чтобы помочь Украине и гарантировать безопасность.

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Азово-Керченский кризис Германия
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