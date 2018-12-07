Глава МЗС Німеччини пропонує розширити місію ОБСЄ на Азовське море

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас запропонував розширити спостережну місію ОБСЄ в Україні на Азовське море.

Про це він заявив на полях міністерської зустрічі ОБСЄ у Мілані, повідомляє Zeit.

Пропозицію мають обговорити наступного тижня під час зустрічі представників України і РФ за посередництва Франції і Німеччини.

"Це буде непросто, бо позиція сторін досі жорстка. Гадаю, для української сторони це буде добре, а от російська сторона налаштована дуже, дуже скептично" - сказав Маас.

Наразі спостерігачі ОБСЄ розміщені на сході України, де здійснюють моніторинг виконання Мінських домовленостей.

Після захоплення українських моряків в районі Керченської протоки Україна закликала моніторингову місію ОБСЄ розпочати посилений моніторинг акваторії Азовського моря і прилеглих територій.

Раніше повідомлялось, що уряд Німеччини відхилив заклик України надіслати німецькі військові кораблі до Чорного моря у зв'язку з агресивними діями Росії в Керченській протоці.