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Глава МЗС Німеччини пропонує розширити місію ОБСЄ на Азовське море

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Глава МЗС Німеччини пропонує розширити місію ОБСЄ на Азовське море

П'ятниця, 7 грудня 2018, 08:11

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас запропонував розширити спостережну місію ОБСЄ в Україні на Азовське море.

Про це він заявив на полях міністерської зустрічі ОБСЄ у Мілані, повідомляє Zeit.

Пропозицію мають обговорити наступного тижня під час зустрічі представників України і РФ за посередництва Франції і Німеччини.

"Це буде непросто, бо позиція сторін досі жорстка. Гадаю, для української сторони це буде добре, а от російська сторона налаштована дуже, дуже скептично" - сказав Маас.

Наразі спостерігачі ОБСЄ розміщені на сході України, де здійснюють моніторинг виконання Мінських домовленостей.

Після захоплення українських моряків в районі Керченської протоки Україна закликала моніторингову місію ОБСЄ розпочати посилений моніторинг акваторії Азовського моря і прилеглих територій.

Раніше повідомлялось, що уряд Німеччини відхилив заклик України надіслати німецькі військові кораблі до Чорного моря у зв'язку з агресивними діями Росії в Керченській протоці.

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Німеччина Азово-Керченська криза