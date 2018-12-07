Глава МИД Германии предлагает расширить миссию ОБСЕ на Азовское море

Глава МИД Германии Хайко Маас предложил расширить наблюдательную миссию ОБСЕ в Украине на Азовское море.

Об этом он заявил на полях министерской встречи ОБСЕ в Милане, сообщает Zeit.

Предложение должны обсудить на следующей неделе во время встречи представителей Украины и РФ при посредничестве Франции и Германии.

"Это будет непросто, потому что позиция сторон до сих пор жесткая. Думаю, для украинской стороны это будет хорошо, а вот российская сторона настроена очень скептически", - сказал Маас.

Сейчас наблюдатели ОБСЕ размещены на востоке Украины, где осуществляют мониторинг выполнения Минских договоренностей.

После захвата украинских моряков в районе Керченского пролива Украина призвала мониторинговую миссию ОБСЕ начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий.

Ранее сообщалось, что правительство Германии отклонило призыв Украины направить немецкие военные корабли к Черному морю в связи с агрессивными действиями России в Керченском проливе.