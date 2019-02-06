Президент Єврокомісії: угода про Brexit переглядатися не буде

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що угода про вихід Великої Британії з ЄС переглядатися не буде.

Про це він сказав після зустрічі в Брюсселі з ірландським прем'єром Лео Варадкаром.

"Угода про вихід і Політична декларація були узгоджені всіма 27 лідерами держав-членів Європейського союзу, а також урядом Сполученого Королівства. Як ми вже неодноразово говорили, угода є найкращою і єдино можливою. Вона не відкрита для повторних переговорів", - сказав Юнкер.

Він зазначив, що так званий "запасний механізм" для ірландського кордону є невід'ємною частиною угоди про вихід.

Юнкер зазначив, що в ЄС сподіваються, що його активація не знадобиться, але вважають його необхідною юридичною гарантією для захисту миру і забезпечення того, що не буде повернення до жорсткого кордону на острові Ірландія.

"Запасний механізм" - це не двостороннє питання, а європейське. Кордон Ірландії також є кордоном Європейського Союзу, і її ринок є частиною Єдиного ринку. Ми будемо єдині в цьому питанні", - підкреслив він.

У четвер Юнкер зустрінеться з британським прем'єр-міністром Тереза Мей, щоб обговорити ймовірні кроки для виходу з глухого кута навколо угоди про Brexit. До виходу Британії з ЄС залишається менше двох місяців.

Наприкінці січня парламент Великої Британії проголосував про внесення змін до угоди про Brexit.

Парламентарі прийняли ключову правку – про необхідність нових переговорів із ЄС щодо кордонів між Ірландією та Північною Ірландією.