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Президент Еврокомиссии: соглашение о Brexit пересматриваться не будет

Среда, 6 февраля 2019, 18:08

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС пересматриваться не будет.

Об этом он сказал после встречи в Брюсселе с ирландским премьером Лео Варадкаром.

"Соглашение о выходе и Политическая декларация были согласованы всеми 27 лидерами государств-членов Европейского союза, а также правительством Соединенного Королевства. Как мы уже неоднократно говорили, соглашение является лучшим и единственно возможным. Оно не открыто для повторных переговоров", - сказал Юнкер.

Он отметил, что так называемый "запасный механизм" для ирландской границы является неотъемлемой частью соглашения о выходе.

Юнкер отметил, что в ЕС надеются, что его активация не понадобится, но считают его необходимой юридической гарантией для защиты мира и обеспечения того, что не будет возврата к жесткой границе на острове Ирландия.

"Запасной механизм" - это не двусторонний вопрос, а европейский. Граница Ирландии также является границей Европейского Союза, и ее рынок является частью Единого рынка. Мы будем едины в этом вопросе", - подчеркнул он.

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