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У Грузії стартують навчання НАТО за участю військових 24 країн

Понеділок, 18 березня 2019, 08:36

У Грузії 18 березня розпочинаються командно-штабні навчання "NATO-GEO EXERCISE 2019" за участю військовослужбовців 24 країн-членів НАТО і партнерів альянсу.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Грузії.

Навчання проходитимуть на території спільного з НАТО тренувального і оціночного центру (JTEC) до 29 березня.

Метою навчань є підвищення взаємосумісності збройних сил країн-членів НАТО і партнерів альянсу.

У навчаннях візьмуть участь більше 350 військовослужбовців з 21 країн НАТО і трьох країн-партнерів.

Також до навчань включені міжнародні гуманітарні організації - Міжнародний комітет Червоного Хреста, Департамент операцій з підтримання миру ООН і як спостерігач Всесвітня організація охорони здоров'я.

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