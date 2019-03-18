У Грузії стартують навчання НАТО за участю військових 24 країн
Понеділок, 18 березня 2019, 08:36
У Грузії 18 березня розпочинаються командно-штабні навчання "NATO-GEO EXERCISE 2019" за участю військовослужбовців 24 країн-членів НАТО і партнерів альянсу.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони Грузії.
Навчання проходитимуть на території спільного з НАТО тренувального і оціночного центру (JTEC) до 29 березня.
Метою навчань є підвищення взаємосумісності збройних сил країн-членів НАТО і партнерів альянсу.
У навчаннях візьмуть участь більше 350 військовослужбовців з 21 країн НАТО і трьох країн-партнерів.
Також до навчань включені міжнародні гуманітарні організації - Міжнародний комітет Червоного Хреста, Департамент операцій з підтримання миру ООН і як спостерігач Всесвітня організація охорони здоров'я.
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