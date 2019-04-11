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Кулеба: спроби повернути Росію в ПАРЄ триватимуть і надалі

Четвер, 11 квітня 2019, 08:23

Спроби повернути Росію в Парламентську асамблею Ради Європи без виконання нею необхідних умов триватимуть і надалі, і це розхитуватиме Раду Європи.

Про це заявив посол України в Раді Європи Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Спроби повернути Росію до ПАРЄ без виконання нею умов, які сама ж ПАРЄ висунула до Росії, триватимуть і надалі. Це розхитуватиме Раду Європи, яка ставатиме дедалі слабшою. Вона втрачатиме свій авторитет і важелі впливу" - написав він на своїй сторінці у Facebook.

На думку посла, це стратегічно в інтересах Росії та інших потенційних порушників.

"Герої проекту "Повернення" на кожному кроці розказуватимуть, що вони просто хотіли зробити РЄ сильнішою та ефективнішою і захистити права простих росіян, але злі українці та їхні друзі їм завадили" - зазначив Кулеба.

При цьому він закликав готуватися до нової Ради Європи, в якій за свої місце і права доведеться воювати "головою і ліктями"

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"Ціна кожної помилки дедалі суттєво зростатиме з кожним місяцем. Ціна кожного голосу на підтримку України також. Як на мене, корекція нашої політики неминуча незалежно від результату виборів" - вважає посол.

Як повідомлялося, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Про виклики перед Парламентською асамблеєю Ради Європи", яка початково мала на меті зняття санкційного тиску з Російської Федерації.

Початково пропонувалося запропонувати новий складний механізм запровадження санкцій, скасувавши існуючу санкційну процедуру. Натомість, в ухваленому документі йдеться про те, що нова громіздка процедура буде створена на додаток до існуючої, нинішнє право ПАРЄ самостійно накладати санкції на Росію залишається без змін.

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