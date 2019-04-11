Кулеба: попытки вернуть Россию в ПАСЕ будут продолжаться и в дальнейшем

Попытки вернуть Россию в Парламентскую ассамблею Совета Европы без выполнения ею необходимых условий продолжатся, и это будет расшатывать Совет Европы.

Об этом заявил посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Попытки вернуть Россию в ПАСЕ без выполнения ею условий, которые сама же ПАСЕ выдвинула к России, будут продолжаться и в дальнейшем. Это будет расшатывать Совет Европы, который будет становиться все слабее. Он будет терять свой авторитет и рычаги влияния", - написал он на своей странице в Facebook.

По мнению посла, это стратегически в интересах России и других потенциальных нарушителей.

"Герои проекта "Возвращение" на каждом шагу рассказывать, что они просто хотели сделать СЕ сильнее и эффективнее и защитить права простых россиян, но злые украинцы и их друзья им помешали", - отметил Кулеба.

При этом он призвал готовиться к новому Совету Европы, в котором за свои место и права придется воевать "головой и локтями"

"Цена каждой ошибки все существенно будет расти с каждым месяцем. Цена каждого голоса в поддержку Украины также. Как на меня, коррекция нашей политики неизбежна независимо от результата выборов", - считает посол.

Как сообщалось, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы", которая изначально имела целью снятия санкционного давления из Российской Федерации.

Изначально предлагалось предложить новый сложный механизм введения санкций, отменив существующую санкционную процедуру. Но в принятом документе говорится о том, что новая громоздкая процедура будет создана в дополнение к существующей, нынешнее право ПАСЕ самостоятельно налагать санкции на Россию остается без изменений.