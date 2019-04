Ассанжа заарештували за запитом США про екстрадицію - поліція

Лондонська поліція пояснила, що заарештувала засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа за запитом про екстрадицію від Сполучених Штатів, а також за порушення британських умов звільнення під заставу.

Про це Скотленд-Ярд повідомив у своїй заяві, інформує "Європейська правда".

"Джуліана Ассанжа, 47 років, сьогодні у четвер 11 квітня було взято під арешт за запитом влади Сполучених Штатів… Це ордер про екстрадицію, відповідно до статті 73 Закону про екстрадицію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 квітня засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа арештували в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.

Британія надала Еквадору гарантії, що не екстрадує засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до країни, де діє смертна кара

Ассанж переховувався у посольстві від кримінального переслідування з 2012 року.

Він втік з-під застави у 2012 році, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення у зґвалтуванні, яке він заперечував. Пізніше органи юстиції Швеції припинили справу стосовно Ассанжа, проте засновник WikiLeaks попросив про притулок в Еквадору, адже побоюється видачі владі США, де йому загрожує довічне позбавлення волі за публікацію секретних документів в матеріалах WikiLeaks.

Ассанж отримав широку увагу громадськості за публікацію у WikiLeaks секретних матеріалів про участь США у війнах в Афганістані та Іраку. Джуліан Ассанж надіслав Al Jazeera, The Guardian, Der Spiegel і The New York Times близько 100 тис. секретних документів про хід війни в Афганістані. Частина документів стосується розстрілу мирних жителів. Після публікації деяких документів вибухнув міжнародний скандал. Ассанж також заявляв, що в його розпорядженні є ще близько 15 тис. секретних документів Пентагону.