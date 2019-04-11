Ассанжа арестовали по запросу США об экстрадиции - полиция

Лондонская полиция объяснила, что арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по обвинению в экстрадиции в Соединенные Штаты, а также за нарушение британских условий освобождения под залог.

Об этом Скотленд-Ярд сообщил в своем заявлении, информирует "Европейская правда".

"Джулиана Ассанжа, 47 лет, сегодня в четверг, 11 апреля было взято под арест по запросу властей США ... Это ордер об экстрадиции, согласно статье 73 Закона об экстрадиции", - говорится в сообщении.

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Напомним, 11 апреля основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как эквадорский суд отменил решение о предоставлении ему убежища.

Великобритания предоставила Эквадора гарантии, что не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где действует смертная казнь

Ассанж скрывался в посольстве от уголовного преследования с 2012 года.

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Он сбежал из-под залога в 2012 году, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании, которое он отрицал. Позднее органы юстиции Швеции прекратили дело в отношении Ассанжа, однако основатель WikiLeaks попросил об убежище у Эквадора, поскольку опасается выдачи властям США, где ему угрожает пожизненное лишение свободы за публикацию секретных документов в материалах WikiLeaks.

Ассанж получил широкое внимание общественности за публикацию в WikiLeaks секретных материалов об участии США в войнах в Афганистане и Ираке. Джулиан Ассанж прислал Al Jazeera, The Guardian, Der Spiegel и The New York Times около 100 тыс. секретных документов о ходе войны в Афганистане. Часть документов касается расстрела мирных жителей. После публикации некоторых документов разразился международный скандал. Ассанж также заявлял, что в его распоряжении есть еще около 15 тыс. секретных документов Пентагона.