Зеленський зустрівся з президентами Грузії, Угорщини, Естонії і Литви

Президент України Володимир Зеленський після церемонії інавгурації зустрівся в адміністрації з главами кількох держав, які сьогодні приїхали до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на прес-службу глави держави.

Зеленський на зустрічі із президентом Грузії Саломе Зурабішвілі наголосив, що Україна продовжить послідовний зовнішньополітичний курс, спрямований на відновлення суверенітету та територіальної цілісності і подальший розвиток європейської та євроатлантичної інтеграції.

Глава української держави наголосив на своїх пріоритетах. "Чому наша команда пішла в політику? Виклик номер один для нас – припинення вогню на сході, де щодня гинуть наші люди", – сказав він.

"Всіх нас чекає ще один виклик – вибори до Європарламенту. Ми маємо об’єднати позиції України та Грузії щодо курсу на євроінтеграцію та членство в НАТО", - зазначила Зурабішвілі, запросивши Зеленського відвідати Грузію з офіційним візитом.

На зустрічі Зеленського з президентом Литви Далею Грибаускайте обговорювалися питання двосторонні відносин та продовження реформ в Україні.

Meeting between Presidents of Lithuania&Ukraine Dalia Grybauskaitė and Volodymyr Zelensky strengthens bilateral ties and emphasizes continuous Lithuanian support to Ukraine’s security, stability&reforms. @Grybauskaite_LT @ZelenskyyUa pic.twitter.com/CftIOJOzzt