Необхідна мобілізація депутатів, щоб завадити поверненню РФ до ПАРЄ — Кулеба

Участь української делегації на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у червні буде дуже важливою, незважаючи на можливі дострокові парламентські вибори в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба в коментарі "Укрінформ".

"Після міністерського засідання Ради Європи у Гельсінкі м’яч нині перебуває на полі ПАРЄ. Саме там відбуватимуться фінальні бої за те, чи Російська Федерація зможе повернутися до Асамблеї, не виконавши жодних вимог резолюцій ПАРЄ, ухвалених у відповідь на російську агресію проти України", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що у Раді Європи активізувалися "цинічні зусилля проштовхнути повернення Росії" до ПАРЄ.

"Тому нині потрібна максимальна мобілізація наших парламентаріїв саме на червневу сесію", - підкреслив Кулеба.

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Посол нагадав, що важливими подіями відносно намірів проросійського лобі у Раді Європи ускладнити процедуру накладання санкцій на російську делегацію стане засідання регламентного комітету ПАРЄ 3 червня, а також засідання самої Асамблеї 24-28 червня.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн-членів Ради Європи ухвалили рішення, сприятливе для повернення російської делегації у ПАРЄ. При цьому у самому документі немає згадки "Росії".

В ньому стверджують, що всі держави-члени повинні мати право на рівних умовах брати участь у Комітеті міністрів і в Парламентській асамблеї, двох статутних органах Ради Європи.

Міністри також висловилися за те, щоб делегації всіх держав-членів могли взяти участь у наступній червневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи з огляду на важливість виборів генерального секретаря і суддів до Європейського суду з прав людини.

Однак Росію поки не повернули в Парламентську асамблею Ради Європи, тому що це неможливо зробити без внесення змін в регламент ПАРЄ.

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