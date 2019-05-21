Клімкін дав поради Зеленському щодо перших закордонних візитів

Глава МЗС України Павло Клімкін висловив своє бачення того, якими мають бути перші закордонні візити президента Володимира Зеленського.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню "Лівий берег", повідомляє "Європейська правда".

За його словами, своє бачення послідовності візитів, їх змістової наповненості і потрібних кроків він виклав на зустрічі з Зеленським ще до інавгурації.

"Серед кроків точно мають бути – це візити до Брюсселю, до Вашингтону. І там точно мають бути викладення візії стосовно змін України" - вважає Клімкін.

На його думку, для цього можна використати конференцію з питань реформ в Торонто, оскільки є запрошення від прем’єра Канади Джастіна Трюдо.

"Спільна логіка полягає в тому, що Зеленський міг би викласти загальну візію реформ, а Гройсман – візію реформ економічних. Тобто це має бути взаємодоповнююча робота" - заявив Клімкін.

В той же час він зазначив, що рішення щодо цього питання має приймати сам президент.