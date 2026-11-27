В ніч проти 27 листопада у двох регіонах Латвії – Лудзенському та Балвському краях – оголошували повітряну тривогу, невідомий дрон на короткий час залетів у повітряний простір країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Національних збройних сил Латвії.

У ніч на п’ятницю Національні збройні сили зафіксували переміщення безпілотного літального апарата безпосередньо поблизу державного кордону Латвії. Протягом короткого часу безпілотний літальний апарат перебував на території країни. О 02:30 у Лудзенському краї було оголошено загрозу повітряному простору та активовано помаранчеве попередження.

У відповідь на це були задіяні винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії. Латвійська армія також запустила дрон-перехоплювач для збиття цілі, який після польоту повернувся до місця запуску. Підрозділи протиповітряної оборони перебували в готовності негайно реагувати на загрозу.

О 02:55 загроза повітряному простору в Лудзенському краї минула, і помаранчеве попередження було скасовано.

Водночас у Балвському краї було активовано жовте попередження про можливу загрозу повітряному простору. Приблизно о 03:30 загроза в цьому регіоні минула, а попередження було скасовано.

Варто зазначити, що в ніч на п'ятницю українські безпілотники атакували Ленінградську область Росії.

У Національних збройних силах Латвії застерегли, що поки триває російська агресія в Україні, можливе повторення подібних випадків вторгнення невідомих дронів у повітряний простір країни.

Військові закликали громадян зберігати пильність, стежити за офіційною інформацією та дотримуватися вказівок, наведених у повідомленнях, що надсилаються через стільниковий зв’язок.

11 листопада у повітряний простір Латвії вторглися три безпілотні літальні апарати, два з яких на короткий час (1–2 хвилини) перетнули східний кордон країни, а один перетнув територію Латвії з півдня на північ.

В ніч на 3 листопада у Лудзенському та Балвському краях Латвії було оголошено повітряну загрозу через невідомий дрон; об’єкт впав у районі Балві.

1 листопада Збройні сили Латвії застосували дрон-перехоплювач після того, як невідомий безпілотник залетів у латвійський повітряний простір. Об’єкт вилетів з території країни, а армія активувала механізм самознищення перехоплювача.