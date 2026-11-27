Лідери ЄС не змогли досягти остаточної домовленості щодо фінансування України у 2027 році і стосовно довгострокового бюджету ЄС на 2028-2034 роки – і достроково завершили саміт Європейської ради 26-27 листопада.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта на пресконференції за результатами позачергового засідання Європейської ради в ніч з 26 на 27 листопада.

24 з 27 держав-членів ЄС (усі, крім Угорщини, Словаччини та Чехії) підтримали пропозицію Єврокомісії щодо надання Україні додаткового кредиту обсягом до 45 млрд у 2027 році, однак остаточне рішення не ухвалили.

Наступна спроба домовитися запланована на чергове засідання Європейської ради 17-18 грудня.

"Ми обговорили пропозицію Єврокомісії щодо додаткового кредиту для України. 24 держави-члени підтримали пропозицію. Одна з них, Болгарія, братиме участь лише у невійськовій складовій, з особливою увагою до регіонів, де проживає її національна меншина", – заявив Кошта.

Нагадаємо, три держави ЄС – Угорщина, Словаччина та Чехія – продовжують наполягати на тому, що не бажають долучатися до нового кредиту для України на 45 млрд євро. Ці ж три держави не беруть участі у раніше погодженому кредиті для України на 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Також президент Євроради розповів про результати обговорення довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки.

"Ми працювали, і у нас була дуже цікава дискусія на пленарному засіданні, а також у різних робочих групах. Ми не досягли згоди", – заявив Кошта.

Щодо семирічного бюджету ЄС, президент Євроради констатував, що "деякі держави-члени просили про подальші скорочення, більшість виступила проти подальших скорочень".

"Щодо розподілу між різними пріоритетами, значна більшість держав-членів просила не скорочувати фінансування сільського господарства та політики згуртованості", – розповів посадовець.

Він додав, що лідери ЄС повернуться до цих питань у грудні.

Ще напередодні позачергового засідання Європейської ради "Європейська правда" повідомляла про можливість дострокового завершення саміту, попри те, що його було заплановано на два дні.

Ще увечері 26 листопада "Європейській правді" стало відомо, що досягнення остаточної домовленості щодо фінансування України на саміті не очікується, а рішення може бути ухвалене у грудні.

Як повідомляла "Європейська правда", перед початком саміту прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв заявив, що його держава долучиться лише до невійськової складової нового кредиту для України обсягом 20 млрд євро.

Докладніше про суперечності між державами ЄС щодо майбутнього довгострокового бюджету та перспективи фінансування України читайте у статті "Європейської правди" "Битва за 100 млрд. Як у ЄС готують новий бюджет та чи будуть в ньому гроші для України".