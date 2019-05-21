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Посол Фінляндії завершив дипломатичну місію в Україні

Вівторок, 21 травня 2019, 19:41

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль прийняла посла Фінляндії в Україні Юху Віртанена у зв’язку із завершенням його дипломатичної місії в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву прес-служби МЗС.

"У ході зустрічі було відзначено високий рівень українсько-фінляндського співробітництва та наголошено на важливості поглиблення двосторонньої взаємодії, зокрема, у контексті головування Фінляндії у Раді ЄС з 1 липня", - йдеться у повідомленні.

Зеркаль подякувала Фінляндії за допомогу у проведенні системних реформ в Україні, насамперед у сферах енергоефективності та реформування шкільної освіти, та побажала послу Фінляндії успіхів у його подальшій професійній кар’єрі.

Нагадаємо, посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершила роботу на своїй посаді.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США поки не призначатимуть посла в Україні, натомість в Київ направлять тимчасового повіреного, який керуватиме посольством щонайменше рік.

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Фінляндія
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