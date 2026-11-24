ЗМІ: глава Пентагону зволікає з постачанням Україні вже виділених 60 ракет Patriot
Міністр оборони США Піт Гегсет ще не затвердив передачу близько 60 перехоплювачів до системи протиповітряної оборони Patriot, які Вашингтон уже погодився поставити Україні.
Про це йдеться у матеріалі Financial Times, яка посилається на двох українських посадовців і джерело, обізнане з ситуацією, передає "Європейська правда".
Як зазначає газета, серед цих ракет – американські ракети PAC-3 та PAC-2, частина яких зберігається в європейських арсеналах і фінансується західними союзниками Києва.
Оскільки ракети є американськими, Вашингтон повинен схвалити їхній експорт та реекспорт, у тому числі з європейських запасів.
До незавершених поставок входять перехоплювачі PAC-3, поставка яких запланована на період з вересня по грудень – йдеться про вісім одиниць, запланованих до поставки у вересні, 10 – у жовтні та 10 – у листопаді, а ще 12 мають надійти у грудні.
При цьому жодна з цих партій поки що не отримала дозволу на передачу.
Ще близько 20 перехоплювачів PAC-2 – старішої моделі ракет Patriot – також було виділено Україні, але вони очікують на схвалення для поставки.
FT також повідомила, що в Пентагоні затримано окрему ініціативу щодо отримання схвалення США на виробництво Україною власних перехоплювачів Patriot.
Речник Пентагону повідомив, що в політиці США щодо підтримки України змін не відбулося, однак відмовився надавати додаткові коментарі щодо цієї зброї.
"Міністерство оборони реалізовувало кілька паралельних напрямків діяльності з метою прискорення трансатлантичної промислової співпраці щодо системи протиповітряної та протиракетної оборони Patriot з європейськими партнерами та Україною і продовжує цю роботу донині", – повідомив представник Пентагону.
У жовтні президент України Володимир Зеленський заявив, що все ще очікує затвердження міністром оборони США Пітом Гегсетом передачі додаткових перехоплювачів.
За його словами, цього року Україна отримує у місяць в середньому лише 12 ракет до систем Patriot.
Під час засідання у форматі "Рамштайн" 17 листопада Зеленський запропонував союзникам передати Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot та IRIS-T з наявних запасів в обмін на нові ракети, які Україна вже замовила та зможе передати партнерам після їх виробництва.