Міністр оборони США Піт Гегсет ще не затвердив передачу близько 60 перехоплювачів до системи протиповітряної оборони Patriot, які Вашингтон уже погодився поставити Україні.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times, яка посилається на двох українських посадовців і джерело, обізнане з ситуацією, передає "Європейська правда".

Як зазначає газета, серед цих ракет – американські ракети PAC-3 та PAC-2, частина яких зберігається в європейських арсеналах і фінансується західними союзниками Києва.

Оскільки ракети є американськими, Вашингтон повинен схвалити їхній експорт та реекспорт, у тому числі з європейських запасів.

До незавершених поставок входять перехоплювачі PAC-3, поставка яких запланована на період з вересня по грудень – йдеться про вісім одиниць, запланованих до поставки у вересні, 10 – у жовтні та 10 – у листопаді, а ще 12 мають надійти у грудні.

При цьому жодна з цих партій поки що не отримала дозволу на передачу.

Ще близько 20 перехоплювачів PAC-2 – старішої моделі ракет Patriot – також було виділено Україні, але вони очікують на схвалення для поставки.

FT також повідомила, що в Пентагоні затримано окрему ініціативу щодо отримання схвалення США на виробництво Україною власних перехоплювачів Patriot.

Речник Пентагону повідомив, що в політиці США щодо підтримки України змін не відбулося, однак відмовився надавати додаткові коментарі щодо цієї зброї.

"Міністерство оборони реалізовувало кілька паралельних напрямків діяльності з метою прискорення трансатлантичної промислової співпраці щодо системи протиповітряної та протиракетної оборони Patriot з європейськими партнерами та Україною і продовжує цю роботу донині", – повідомив представник Пентагону.

У жовтні президент України Володимир Зеленський заявив, що все ще очікує затвердження міністром оборони США Пітом Гегсетом передачі додаткових перехоплювачів.

За його словами, цього року Україна отримує у місяць в середньому лише 12 ракет до систем Patriot.

Під час засідання у форматі "Рамштайн" 17 листопада Зеленський запропонував союзникам передати Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot та IRIS-T з наявних запасів в обмін на нові ракети, які Україна вже замовила та зможе передати партнерам після їх виробництва.