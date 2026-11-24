Найнебезпечніший день для безпеки Європи настане не тоді, коли Росія вкотре підніме ставки. А коли на фронті в Україні запанує тиша.

Звучить як парадокс. Але саме про це уже попереджають європейські спецслужби.

Про гібридні загрози для Євросоюзу з боку Росії і те, як у відповідь слід діяти європейцям, читайте в колонці президента Європейського центру стратегічного аналізу (CEAS) Поля-Мішеля Манандіза Напад без танків: як Кремль атакуватиме ЄС після України і як цьому протидіяти. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки попереджає про три ресурси Кремля, які звільнить тиша на фронті в Україні.

Перший – Служба спеціальної діяльності (ССД), яка, за даними британського уряду, створена у російському ГРУ. Він зазначає, що ця служба веде проти Заходу операції всім гібридним інструментарієм: від диверсій до вбивств і кібератак.

"Сьогодні значна частина цієї потужності прикута до українського театру. Завтра вона буде вільна", – пише президент CEAS.

Другий ресурс – це люди. З’явиться чимало демобілізованих росіян, готових діяти в Європі на замовлення Росії.

Третій ресурс – наратив. Сьогодні аргумент Кремля для європейського виборця звучить так: "Ваша допомога Україні приводить війну до вас додому". Після перемир'я він зміниться: "Війна закінчилася – навіщо платити далі, навіщо санкції?".

"Це та сама операція в новій упаковці, і мета у неї та сама: щоб донор сам, нібито з власної волі, скоротив підтримку, а його "втома" виглядала як природний наслідок миру, а не як продукт спецоперації. Найкраща диверсія та, після якої жертва дякує за тишу", – пише автор колонки.

Він звертає увагу, що 2 жовтня українська військова розвідка заявила, що російські спецслужби отримали завдання наростити активність на території ЄС і НАТО, готуючи гібридні операції "на підрив допомоги Україні".

На думку Поля-Мішеля Манандіза, ЄС вже зараз має вирішити п’ять питань.

Перше. Європейська рада має заздалегідь заявити, що гібридні санкції стосуються дій Росії проти самого ЄС, а не війни в Україні, і тому не можуть бути предметом торгу щодо українського перемир'я. Знімати їх можна лише за умови верифікованого припинення диверсій на європейській території.

Друге. Вписати гібридний розділ у гарантії безпеки. Має бути пункт про те, що російська диверсія на території ЄС чи України після перемир'я є його порушенням з автоматичним поверненням санкцій.

Третє. Закрити Шенгенську зону для російських комбатантів до початку демобілізації, а не після.

Четверте. ЄС має зберегти контррозвідувальну вісь з Україною як окремий трек, незалежний від долі переговорів. Спільна слідча група Румунії, Чехії, Польщі та Литви при Євроюсті вже показала, що мережу, яку підозрюють у підпалах і спробах підпалів у чотирьох країнах на замовлення іноземної спецслужби, можна викрити й довести до суду.

Україна, через яку пройшли сотні таких вербувальних історій, має бути в цих групах постійним учасником, а не запрошеним свідком.

П'яте. Не демобілізувати власну пильність разом із чужими арміями. Бюджети на захист критичної інфраструктури й оборонних підприємств неминуче опиняться під тиском політичної спокуси "мир настав".

Автор колонки закликає до пильності і медіа.

Поки тривають переговори, кожен гучний інцидент у Європі, чи то підпал, вибух або кібератака, варто зіставляти з календарем політичних рішень: самітів, голосувань про допомогу Україні, продовжень санкцій. Повідомляючи про такий інцидент, слід ставити не лише питання "що сталося?", а й "чому саме цього тижня і кому це вигідно перед найближчим рішенням?"

І ще одне правило: не повторювати в заголовках тезу "війна скінчилася, допомога зайва" навіть у лапках. Це заголовок, який Москва хоче бачити найбільше.

Європейським і українським аналітикам варто відстежувати п'ять сигналів чи ознак того, що Москва готує "перехідний період" на свою користь.

Докладніше – в колонці Поля-Мішеля Манандіза Напад без танків: як Кремль атакуватиме ЄС після України і як цьому протидіяти.