Коли ЄС має очікувати на збільшення російських гібридних атак і як йому готуватися
Новини — Вівторок, 24 листопада 2026, 08:30 —
Найнебезпечніший день для безпеки Європи настане не тоді, коли Росія вкотре підніме ставки. А коли на фронті в Україні запанує тиша.
Звучить як парадокс. Але саме про це уже попереджають європейські спецслужби.
Про гібридні загрози для Євросоюзу з боку Росії і те, як у відповідь слід діяти європейцям, читайте в колонці президента Європейського центру стратегічного аналізу (CEAS) Поля-Мішеля Манандіза Напад без танків: як Кремль атакуватиме ЄС після України і як цьому протидіяти. Далі – стислий її виклад.
Автор колонки попереджає про три ресурси Кремля, які звільнить тиша на фронті в Україні.
Перший – Служба спеціальної діяльності (ССД), яка, за даними британського уряду, створена у російському ГРУ. Він зазначає, що ця служба веде проти Заходу операції всім гібридним інструментарієм: від диверсій до вбивств і кібератак.
"Сьогодні значна частина цієї потужності прикута до українського театру. Завтра вона буде вільна", – пише президент CEAS.
Другий ресурс – це люди. З’явиться чимало демобілізованих росіян, готових діяти в Європі на замовлення Росії.
Третій ресурс – наратив. Сьогодні аргумент Кремля для європейського виборця звучить так: "Ваша допомога Україні приводить війну до вас додому". Після перемир'я він зміниться: "Війна закінчилася – навіщо платити далі, навіщо санкції?".
"Це та сама операція в новій упаковці, і мета у неї та сама: щоб донор сам, нібито з власної волі, скоротив підтримку, а його "втома" виглядала як природний наслідок миру, а не як продукт спецоперації. Найкраща диверсія та, після якої жертва дякує за тишу", – пише автор колонки.
Він звертає увагу, що 2 жовтня українська військова розвідка заявила, що російські спецслужби отримали завдання наростити активність на території ЄС і НАТО, готуючи гібридні операції "на підрив допомоги Україні".
На думку Поля-Мішеля Манандіза, ЄС вже зараз має вирішити п’ять питань.
Перше. Європейська рада має заздалегідь заявити, що гібридні санкції стосуються дій Росії проти самого ЄС, а не війни в Україні, і тому не можуть бути предметом торгу щодо українського перемир'я. Знімати їх можна лише за умови верифікованого припинення диверсій на європейській території.
Друге. Вписати гібридний розділ у гарантії безпеки. Має бути пункт про те, що російська диверсія на території ЄС чи України після перемир'я є його порушенням з автоматичним поверненням санкцій.
Третє. Закрити Шенгенську зону для російських комбатантів до початку демобілізації, а не після.
Четверте. ЄС має зберегти контррозвідувальну вісь з Україною як окремий трек, незалежний від долі переговорів. Спільна слідча група Румунії, Чехії, Польщі та Литви при Євроюсті вже показала, що мережу, яку підозрюють у підпалах і спробах підпалів у чотирьох країнах на замовлення іноземної спецслужби, можна викрити й довести до суду.
Україна, через яку пройшли сотні таких вербувальних історій, має бути в цих групах постійним учасником, а не запрошеним свідком.
П'яте. Не демобілізувати власну пильність разом із чужими арміями. Бюджети на захист критичної інфраструктури й оборонних підприємств неминуче опиняться під тиском політичної спокуси "мир настав".
Автор колонки закликає до пильності і медіа.
Поки тривають переговори, кожен гучний інцидент у Європі, чи то підпал, вибух або кібератака, варто зіставляти з календарем політичних рішень: самітів, голосувань про допомогу Україні, продовжень санкцій. Повідомляючи про такий інцидент, слід ставити не лише питання "що сталося?", а й "чому саме цього тижня і кому це вигідно перед найближчим рішенням?"
І ще одне правило: не повторювати в заголовках тезу "війна скінчилася, допомога зайва" навіть у лапках. Це заголовок, який Москва хоче бачити найбільше.
Європейським і українським аналітикам варто відстежувати п'ять сигналів чи ознак того, що Москва готує "перехідний період" на свою користь.
Докладніше – в колонці Поля-Мішеля Манандіза Напад без танків: як Кремль атакуватиме ЄС після України і як цьому протидіяти.