Макрон пропонує розглянути кандидатуру Барньє на президента Єврокомісії

Французький президент Еммануель Макрон вважає, що необхідно розглянути кандидатуру головного переговірника ЄС з Brexit Мішеля Барньє на посаду президента Європейської комісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

"Безсумнівно, Мішель Барньє - це людина, яка має великі якості, і він ще раз продемонстрував це в тому, як він займався переговорами з британцями", - сказав Макрон.

Макрон додав, що важливими критеріями для наступного президента Єврокомісії мають бути "досвід роботи на найвищому урядовому рівні або на рівні Європейської комісії".

Такі критерії не підходять для єдиного кандидата (Spitzenkandidat) від Європейської народної партії Манфреда Вебера.

Система Spitzenkandidat, яка використовувалася лише один раз раніше при виборі Жан-Клода Юнкера в 2014 році, передбачає, що Рада ЄС висуває кандидатуру від партії, яка отримає найбільше місць на виборах до Європарламенту. Очікується, що це буде ЄНП.

Але Рада вже сказала, що юридично вона не зв'язана цим процесом, і таку ж позицію підтримує Макрон.

"Я не відчуваю зобов'язання по системі Spitzenkandidaten. Серед цих кандидатів є лідери, які мають ті якості, про які я згадував", - сказав він.