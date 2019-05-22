Посол України в НАТО призначений на місце Зеркаль до Зеленського

Вадим Пристайко, якого називали головним кандидатом на посаду міністра закордонних справ, призначений на посаду заступника глави адміністрації президента.

Указ президента Зеленського з цього приводу опублікований у середу ввечері, повідомляє "Європейська правда".

"Призначити Пристайка Вадима Володимировича заступником глави адміністрації президента України", - йдеться в указі за номером 317. У документі це не зазначено, але можна припустити, що він виконуватиме роль зовнішньополітичного радника глави держави.

Нагадаємо, ввечері 21 травня президент України Володимир Зеленський призначив Зеркаль заступником глави адміністрації. Йшлося про те, що вона керуватиме зовнішньополітичним блоком АП.

Однак ближче до півночі указ про призначення Зеркаль заступницею зник з офіційного сайту глави держави, а далі був скасований. За даними джерел, Зеркаль відмовилася від посади через неприйнятність співпраці із керіництвом АП, а саме із Андрієм Богданом.

Детальніше про ці призначення читайте у статті "Зе-дипломатія: хто та як керуватиме зовнішньою політикою за нового президента".