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Віце-президент Єврокомісії 13 червня їде до Москви на газові переговори

Середа, 22 травня 2019, 19:14

Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович у червні поїде до Москви обговорювати подальші кроки в енергетичних переговорах між Україною та РФ за посередництва Брюсселя.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив брюссельський корреспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Комісар ЄС з енергетичних питань Марош Шефчович 13 червня їде до Москви, щоб обговорити наступний крок в енергетичному тріалозі між Росією і Україною і Комісією", - написав Джозвяк у Twitter.

Шефчович цього тижня приїжджав до Києва на інавгурацію президента Володимира Зеленського і наголосив, що у сфері енергетики ЄС сподівається на продовження реформ, включаючи анбандлінг "Нафтогазу".

Також віце-президент Єврокомісії нагадав про завершення з наступного року транзитної угоди з "Газпромом".

У Москві він має намір оголосити що "українська сторона готова до якнайшвидшого відновлення газових переговорів".

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