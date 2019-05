Віце-президент Єврокомісії 13 червня їде до Москви на газові переговори

Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович у червні поїде до Москви обговорювати подальші кроки в енергетичних переговорах між Україною та РФ за посередництва Брюсселя.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив брюссельський корреспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Комісар ЄС з енергетичних питань Марош Шефчович 13 червня їде до Москви, щоб обговорити наступний крок в енергетичному тріалозі між Росією і Україною і Комісією", - написав Джозвяк у Twitter.

