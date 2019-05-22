НАТО закликає РФ вийти з Криму і припинити підтримку бойовиків на Донбасі

НАТО закликає Російську Федерацію звільнити окупований Крим і припинити підтримку бойовиків на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив голова Військового комітету НАТО сер Стюарт Пічна на засіданні начальників генеральних штабів країн-членів Альянсу в Брюсселі.

"Просто, щоби було зрозуміло - Альянс не визнає і не визнаватиме незаконну і нелегітимну анексію Криму і ми продовжуємо закликати Росію вийти з Криму і припинити підтримку бойовиків на сході України", - сказав Піч.

"Ми також закликаємо Росію звільнити українських моряків і кораблі, захоплені в листопаді минулого року біля Азовського моря", - додав він.

В рамках сьогоднішнього засідання окремо обговорювалося питання співпраці НАТО і України. У Брюсселі присутній Віктор Муженко, який вчора був звільнений з посади начальника Генштаба ВСУ.

Членами Військового комітету є начальники генеральних штабів (головнокомандувачі) збройних сил країн-членів НАТО, які збираються не рідше ніж тричі на рік (15-16 січня 2019 року - перше засідання комітету НАТО цього року).

Військовий комітет також проводить засідання з особливими партнерами (Україна, Грузія). На 2019 рік заплановано проведення трьох засідань комітету у форматі з Україною, це вже було друге з них.