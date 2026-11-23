Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що створення єдиних європейських збройних сил може нашкодити у разі нападу Росії, оскільки на узгодження спільних кроків з Альянсом та національними арміями знадобиться багато часу.

Про це він сказав у виступі на 72-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, передає "Європейська правда".

Рютте пояснив, що він не виступає проти створення європейської армії, але у разі втілення цієї ініціативи в життя вважає доцільним скасувати національні армії країн ЄС, щоб вони не дублювали обов’язки одне одного.

"Моя позиція завжди полягала в тому, що якщо існують європейські збройні сили, то не може бути й національних збройних сил. Сполучені Штати мають єдині збройні сили. Не існує окремої армії чи флоту для штату Нью-Йорк, чи для штату Каліфорнія. Це єдині інтегровані збройні сили Сполучених Штатів. Якщо Європа зможе це реалізувати – чудово", – заявив генсек НАТО, висловивши невпевненість в тому, що це станеться найближчим часом.

Щоб пояснити свою позицію наочно, Рютте запропонував уявити потенційний сценарій нападу Росії на європейські країни та те, як на це відповідатимуть війська НАТО, національні армії та загальні збройні сили ЄС у разі їх створення.

За його словами, на координацію військових рішень підуть тижні, а Росія за цей час зможе просунутися аж до Нідерландів.

"Я б не радив, щоб усі національні збройні сили співпрацювали в рамках НАТО, а на додачу до цього ще й створювали велику європейську структуру. Бо тоді, якщо Путін нападе, нам спочатку знадобиться два-три тижні, щоб домовитися, хто що робитиме, і до того часу він, ймовірно, вже опиниться в Роттердамі, перш ніж ми приймемо рішення. Ось така моя аргументація", – заявив генсек Альянсу.

Рютте додав, що, на його думку, координація та розподіл обов’язків між НАТО та ЄС наразі налагоджені "дуже добре".

Як повідомлялося, 71% європейців хотіли б, щоб Європейський Союз мав власну армію, що свідчить про зростаюче занепокоєння щодо надійності США та глибокі розбіжності щодо війни Росії в Україні.

У березні європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС потребує спільної армії через скорочення військової присутності США на європейському континенті.