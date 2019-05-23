Сильні зливи спричинили численні підтоплення на півдні Польщі

Польща, головним чином південна її частина, потерпає від негоди, зокрема сильних дощів, які спричинили підтоплення сотень будинків, і вітру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

Починаючи від середи, польські надзвичайні служби майже 2000 разів прибували на подолання наслідків стихії. Більшість таких випадків була пов’язана з підтопленням будинків, з яких доводилося викачувати воду, десятки будинків також були пошкоджені сильними поривами вітру.

Повідомляється також про підйом води у річках та інших водоймах. Зокрема, в 21 місці рівень води перевищив критичні позначки. Висока вода залила домашні господарства і сільськогосподарські угіддя.

Масових евакуацій у зв’язку з негодою не проводили. Лише в середу в якості запобіжного заходу евакуювали 49 мешканців Малопольського воєводства. Рятувальники також евакуювали 55 собак і одного кота з притулку для тварин у Підкарпатському воєводстві.

Рятувальники у четвер займаються укріпленням зірваної греблі у Підкарпатському воєводстві.

У зв’язку з негодою у Кракові відбулося засідання кризового штабу за участю прем’єра Польщі Матеуша Моравецького. Уряд обіцяє пильно стежити за ситуацією, щоб у разі потреби відразу вжити необхідних заходів.