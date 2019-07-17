В МЗС попередили українців про страйки в лондонському аеропорту Хітроу

Міністерство закордонних справ України радить українцям в окремі дні липня і серпня не користуватися лондонським аеропортом Хітроу у зв'язку зі страйками служб цього аеропорту.

Про це йдеться у рекомендаціях департаменту консульської служби МЗС України, повідомляє "Європейська правда".

"Службами аеропорту Heathrow (місто Лондон) оголошено про проведення страйків, які можуть вплинути на режим роботи аеропорту 26, 27 липня та 5, 6, 23, 24 серпня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

"Рекомендуємо громадянам України використовувати інші аеропорти Лондона цими днями, якщо це можливо, а у випадку запланованих рейсів з/до аеропорту Heathrow, відстежувати інформацію та поради авіакомпанії, яка має здійснювати ваш переліт, а також – служб аеропорту (https://www.heathrow.com/)", - заявили українські дипломати.

Також зазначається, що у разі виникнення обставин, що потребують негайного консульського реагування, українцям рекомендується невідкладно звертатися до посольства України у Великій Британії за номером "гарячої лінії" +447553483628, адреса електронної пошти gc_gb@mfa.gov.ua.