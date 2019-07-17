В МИД предупредили украинцев о забастовках в лондонском аэропорту Хитроу

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам в отдельные дни июля и августа не пользоваться лондонским аэропортом Хитроу в связи с забастовками служб этого аэропорта.

Об этом говорится в рекомендациях департамента консульской службы МИД Украины, сообщает "Европейская правда".

"Службами аэропорта Heathrow (Лондон) объявлено о проведении забастовок, которые могут повлиять на режим работы аэропорта 26, 27 июля и 5, 6, 23, 24 августа 2019 года", - говорится в сообщении.

"Рекомендуем гражданам Украины использовать другие аэропорты Лондона на днях, если это возможно, а в случае запланированных рейсов из/до аэропорта Heathrow, отслеживать информацию и советы авиакомпании, который должен осуществлять ваш перелет, а также – служб аэропорта https://www.heathrow.com/)", - заявили украинские дипломаты.

Также отмечается, что в случае возникновения обстоятельств, требующих незамедлительного консульского реагирования, украинцам рекомендуется безотлагательно обращаться в посольство Украины в Великобритании по номеру "горячей линии" +447553483628, адрес электронной почты gc_gb@mfa.gov.ua.