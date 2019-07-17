У Нідерландах повідомили про нових свідків у справі про катастрофу МН17

З'явилися нові свідки у розслідуванні катастрофи літака рейсу МН17, і це виглядає багатообіцяльно.

Як передає "Європейська правда" з посиланням на NRC, про це заявив голова Міжнародної слідчої групи (JIT) Вілберт Пауліссен.

"У розслідуванні зроблені нові кроки. Це виглядає багатообіцяльно", - сказав Пауліссен, не уточнивши.

17 липня стало відомо, що 2017 року Служба безпеки України затримала водія вантажівки, що перевозив зенітно-ракетний комплекс "Бук" у Донецьку в 2014 році, коли з нього був збитий літак рейсу MH17.

Нагадаємо, 24 травня 2018 року міжнародна слідча група оголосила, що малайзійський "Боїнг" був збитий "Буком" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.

19 червня цьогоріч слідча група назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це - Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").

Головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, координатор JIT, заявив, що досі не може показати всі докази причетності Росії до збиття лайнера на Донбасі влітку 2014 року.

"Ми будемо робити це тільки в суді", - зазначив він, таким чином пояснивши, чому не може відповісти на заяви російського президента Путіна про відсутність доказів.

Вестербек також обурений, що один з чотирьох підозрюваних, росіянин Ігор Гіркін, гуляє по Москві на повній свободі. "Це погано. Я розчарований. Звичайно, така людина мала б перебувати під вартою".

Суд над підозрюваними у збитті малайзійського "Боїнга" розпочнеться у березні 2020 року.