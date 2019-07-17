В Нидерландах сообщили о новых свидетелей по делу о катастрофе МН17

Появились новые свидетели в расследовании катастрофы самолета рейса МН17, и это выглядит многообещающе.

Как передает "Европейская правда" со ссылкой на NRC, об этом заявил председатель Международной следственной группы (JIT) Вилберт Паулиссен.

"В расследовании сделаны новые шаги. Это выглядит многообещающе", - сказал Паулиссен, не уточнив.

17 июля стало известно, что в 2017 году Служба безопасности Украины задержала водителя грузовика, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук" в Донецке в 2014 году, когда из него был сбит самолет рейса MH17.

Напомним, 24 мая 2018 года международная Совместная следственная группа объявила, что малазийский "Боинг" был сбит "Буком" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

19 июня этого года следственная группа назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, координатор JIT, заявил, что пока не может показать все доказательства причастности России к сбиванию лайнера.

"Мы будем делать это только в суде", - отметил он, таким образом объяснив, почему не может ответить на заявления российского президента Путина об отсутствии доказательств.

Вестербек также возмущен, что один из четырех подозреваемых, россиянин Игорь Гиркин, гуляет по Москве на полной свободе. "Это плохо. Я разочарован. Конечно, такой человек должен находиться под стражей".

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.