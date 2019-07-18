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США: сенатор просить ФБР перевірити російський FaceApp на загрози нацбезпеці

Четвер, 18 липня 2019, 10:29

Сенатор-демократ Чак Шумер звернувся до Федеральної комісії з торгівлі та ФБР з проханням провести розслідування з приводу можливої загрози національній безпеці з боку популярного додатка FaceApp, розробником якого є російська компанія.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму листі Шумер нагадав, що програма вимагає від користувачів повного доступу до їхніх особистих даних та фото. За його словами, це може загрожувати "безпеці та конфіденційності" мільйонів американців, які використовували додаток.

FaceApp належить російській компанії Wireless Lab, що базується у Санкт-Петербурзі і має понад 80 мільйонів активних користувачів на сайті. Компанію очолює колишній керівник "Яндекса" Ярослав Гончаров.

Експерти застерігають, що надані користувачами дані надсилаються в Росію, а у політиці конфіденційності додатку вказано, що безпека даних не гарантована.

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